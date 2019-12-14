"Забери эту зеленую штуку": Аваков подтвердил наличие мины в доме Антоненко

Элемент аналогичной мины был частью бомбы, в результате взрыва которой погиб Шеремет

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о новом вещественном доказательстве в деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета, найденном во время последних обысков.

"Следствие мне только что разрешило обнародовать этот факт… Пока мы ждали адвоката, он (подозреваемый Андрей Антоненко – Ред.) написал человеку, который жил с ним в одной квартире – брату своей жены –"срочно иди в квартиру и забери оттуда эту зеленую штуку… брат его жены забирает эту зеленую штуку и выносит из квартиры… У нас было три версии и поэтому ночью были проведены неожиданно два дополнительных неотложных обыска", - рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

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По словам Авакова, в результате обыска по одному из трех адресов этот предмет был найден и им оказалась мина МОН-50 в полуразобранном состоянии.

Он подчеркнул, что элемент аналогичной мины был частью бомбы, в результате взрыва которой погиб Шеремет.

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"Я не говорю, что это элемент той бомбы, но странно, когда музыкант держит у себя дома мину МОН-50, которой можно убить огромное количество людей", – сказал Аваков.

Он также напомнил, что следствие не завершено и на целый ряд вопросов еще нет полных ответов, в том числе "об инициаторах этого дела".

Напомним, ранее в ток-шоу Аваков рассказал, что помогло выйти на след подозреваемых в убийстве Шеремета.

Также писалось, что по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году проходят пять подозреваемых. На данный момент следователи подозревают в причастности к подрыву автомобиля с журналистом в центре Киева Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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