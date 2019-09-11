Забрать кровать важнее, чем деньги: юрист оценил новую инициативу о незаконном обогащении

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Определение предельной суммы в размере 14,4 млн гривен (15 000 необлагаемых минимумов доходов граждан в уголовных производствах), за хищение которой, согласно новому законопроекту о незаконном обогащении (№ 1031), наступает уголовная ответственность, – нормальная практика, которая позволяет разграничить административную и уголовную ответственность.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал юрист Иван Либерман.

"У нас точно так же есть статья 212 ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей") Уголовного кодекса Украины, она тоже предусматривает уголовную ответственность только если 290 тыс. гривен не уплачено налога. Это сделано для того, чтобы разграничить административную и уголовную ответственность. Это нормальная практика, хотя люди могут этим пользоваться (если сумма похищенного ниже 14,4 млн грн – Ред.). Кроме того, в бизнесе это не считается большими деньгами. Ведь чем больше сумма, тем легче доказать, что это будет украдено", – говорит Либерман.

Кроме того, по его словам, правильно и то, что сначала речь заходит о конфискации имущества, а потом о деньгах.

"Это связано с тем, что деньги всегда труднее найти и конфисковать, чем то имущество, которое есть в наличии, значится в реестрах. Кроме того, до денег еще надо дотянуться, забрать их. Если было бы наоборот, то они могли бы поиграть с имуществом, переписать недвижимость. А когда у него забирают кровать, телевизор и другие "игрушки" для взрослых, человек тогда мыслит по-другому. Здесь есть и фактор морального давления на человека", – продолжает юрист.

Как отмечает эксперт, такие формулировки в законопроекте правильные и с точки зрения международного имиджа.

"Я думаю, что такое разграничение сделали для того, чтоб показать всему миру, что Украина как законоборец не гонится за наказанием, а за добивается восстановления справедливости", – подводит итог Либерман.

Как сообщали новости "Сегодня", в феврале Конституционный суд принял решение отменить статью 368-2 в Уголовном кодексе. По мнению суда, подозреваемые в коррупции не обязаны доказывать законность происхождения своего состояния – Конституция дает право подозреваемым в незаконном обогащении не отчитываться перед следствием об источнике своих доходов. Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко назвал указанную статью неэффективной, так как ее нельзя применить на практике.

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