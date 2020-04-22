Забудьте о салонах с набитыми пассажирами: когда в Украине снимут карантин на транспорте

В Украине карантин на транспорте из-за пандемии коронавируса будут снимать постепенно. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, – пишет BBC News Украина.

Без масок украинцев еще долго не будут пускать в метро, ​​автобусы, трамваи, троллейбусы, междугородные автобусы, поезда и тому подобное. Укрзализныця точно не заработает до майских праздников. Также правительство планирует ограничивать количество пассажиров в одном вагоне: им будут мерить температуру.

"Начнем с пригородного транспорта, который довозит людей в города, к промышленным объектам. Мы обсуждаем, какие ограничения будут действовать на этом транспорте: это масочный режим и меньшее количество пассажиров в вагоне. Понятно, что когда в один вагон электрички утром втиснутся 60 пассажиров, то ни о какой социальной дистанции не будет и речи", – министр дал понять, что первыми начнут работать пригородные электрички.

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Однако конкретных дат у правительства пока не назвали.

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Министр также предполагает, что придется говорить с работодателями, чтобы люди выходили на работу в разное время и так же в разное возвращались.

"Нам точно придется забыть о междугородних перевозках с набитыми пассажирами салонах", – резюмировал Криклий.

Ранее сообщалось, что Минэкономики готовит специальный порядок работы рынков.

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