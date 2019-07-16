Зачем Александр Скичко идет в политику: спецрепортаж "По следам партийных списков"

Наши журналисты продолжают изучать кандидатов в народные депутаты

Фото: Сегодня

Звездный путь в политику. Зачем одному из самых востребованных телеведущих Украины понадобился депутатский мандат? И поддерживают ли Александра Скичко на его малой Родине?

Полковник, которому пишут. Как решает проблему горожан глава Павлограда?

Губернатор в 26 лет. Кто такая Соломия Бобровская? И зачем ей снова идти во власть? В этот раз – законодательную.

От греко-римской до политической. Зачем чемпиону по борьбе менять трико на костюм и галстук?

Ответы на эти вопросы смотрите в продолжении нашего цикла спецрепортажей "По следам партийных списков".

Как сообщали новости "Сегодня", в связи с приближением выборов в Верховную Раду полиция уже перешла на усиленный режим службы. А тем временем правоохранители продолжают фиксировать нарушения во время предвыборной гонки.Так, с начала избирательного процесса полиция зарегистрировала 4157 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства, из которых открыто 210 уголовных производств.

Что касается самого голосования 21 июля, то, как рассказывала координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, на выборах в Раду ожидается явка менее 60%. Она также отметила, что на сегодняшний день более 160 тысяч граждан временно изменили место голосования.

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