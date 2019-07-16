Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зачем Александр Скичко идет в политику: спецрепортаж "По следам партийных списков"

16 июля, 12:02

Наши журналисты продолжают изучать кандидатов в народные депутаты

Фото: Сегодня

Звездный путь в политику. Зачем одному из самых востребованных телеведущих Украины понадобился депутатский мандат? И поддерживают ли Александра Скичко на его малой Родине?

Полковник, которому пишут. Как решает проблему горожан глава Павлограда?

Читайте также

Губернатор в 26 лет. Кто такая Соломия Бобровская? И зачем ей снова идти во власть? В этот раз – законодательную.

От греко-римской до политической. Зачем чемпиону по борьбе менять трико на костюм и галстук?

Ответы на эти вопросы смотрите в продолжении нашего цикла спецрепортажей "По следам партийных списков".

Как сообщали новости "Сегодня", в связи с приближением выборов в Верховную Раду полиция уже перешла на усиленный режим службы. А тем временем правоохранители продолжают фиксировать нарушения во время предвыборной гонки.Так, с начала избирательного процесса полиция зарегистрировала 4157 заявлений и сообщений, связанных с нарушением избирательного законодательства, из которых открыто 210 уголовных производств.

Что касается самого голосования 21 июля, то, как рассказывала координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская, на выборах в Раду ожидается явка менее 60%. Она также отметила, что на сегодняшний день более 160 тысяч граждан временно изменили место голосования.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, спецрепортаж, выборы 2019, По следам

Вы сейчас просматриваете новость " Зачем Александр Скичко идет в политику: спецрепортаж "По следам партийных списков"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предвыборная программа Гитлера и пионер украинской политической прессы: смотрите спецрепортаж "По следам партийных списков"

9 июля, 11:44

Наши журналисты провели расследование в отношении кандидатов в народные депутаты

Почему идеолог "Слуги народа" выбрал науку вместо шоу-бизнеса: спецрепортаж "По следам партийных списков"

5 июля, 10:01

Наши журналисты провели расследование в отношении кандидатов в народные депутаты

6 привычек, которые программируют на бедность

Диета по группе крови: охотничья первая

Святослав Вакарчук впервые показал жену и дочь (фото)

Шрифт на банкноте в 1000 гривен оказался пиратским

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

Сколько заработал и.о. главы СБУ Баканов

"Почему украинцы становятся беднее при условии роста экономики?"

С ростом пенсий и зарплат: Гройсман рассказал о бюджете-2020

Эмилия Кларк впервые рассказала о двух операциях на мозге

Гройсман поручил подготовить цены на тепло и горячую воду

15 красавиц российского кино

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь