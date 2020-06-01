"Зачем нужно снова втягивать Украину": Зеленский о разговоре Порошенко и Байдена

Президент Владимир Зеленский призывает не втягивать Украину в американские выборы из-за скандала с обнародованием записи разговора Порошенко и Байдена. Также он отверг возможность своего причастия к этому.

Об этом он заявил в интервью британскому изданию The Telegraph.

"Зачем нужно снова втягивать Украину в это? Сейчас мы пользуемся двусторонней поддержкой в ​​США как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента. Эти записи не являются приоритетом … Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в какой-либо стране или на избирательный процесс в какой-либо стране", – сказал он.

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Президент отверг вариант, что он мог быть причастен к утечке записи разговора Порошенко с Байденом. Более того, его не столько сам разговор интересует, сколько способ его записи в стенах Офиса президента

"Смотрите, я ничего не знаю о деталях этой договоренности (между Порошенко и Байденом – ред.). Была ли она достигнута или не достигнута, была ли она вообще. Единственное, что меня интересует, это то, как можно было подслушивать, делать записи в Офисе президента Украины", – резюмировал Владимир Зеленский.

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Как известно, 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы с разговором двух человек, похожих на бывшего вице-президента США Джо Байдена и пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко. На записи речь идет о получении 1 млрд долл. в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции, необходимости увольнения тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и вышел на Байдена.

20 мая Офис генпрокурора сообщил, что внес в ЕРДР информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением в отношении Порошенко. А 25 мая Государственное бюро расследований открыло производство в связи с возможным прослушиванием пятого президента, что могло нанести ущерб государственным интересам.

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Напомним, 20 мая на итоговой пресс-конференции Зеленский, комментируя "пленки Деркача", говорил, что Порошенко ждет "много разных приключений и приговоров". Президент верит, что его предшественника обязательно посадят в тюрьму.

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