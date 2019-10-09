Зачем России перепись населения в "Л/ДНР": Тука назвал причины

Георгий Тука. Фото: facebook.com/george.tuka

Так называемая перепись населения на оккупированных территориях Донбасса, которая началась с 1 октября, нужна России для учета реального количества граждан, чтобы понимать суму, в которую будет обходиться содержание т.н. "ЛНР" и "ДНР". Но есть свой интерес и у местных оккупационных администраций.

Об этом рассказал бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий, передает "Радио Свобода".

Он считает, что россияне затеяли эту перепись из-за недоверия к местным главарям боевиков, поскольку оккупантам начала поступать информация о злоупотреблениях в распределении гуманитарной помощи на оккупированных территориях. Ведь "гумконвои" якобы рассчитаны на зарегистрированное количество граждан до начала войны.

"Так называемая "народная милиция" фиксировала случаи, когда гуманитарную помощь продавали на рынках и в магазинах. Кстати, это была одна из причин, благодаря которой сорвалось открытие КПВВ "Золотое" в 2016 году. Россиян возмутили такие действия глав оккупационных администраций, поэтому они решили навести порядок, проведя учет реального количества населения. Россияне действительно хотят знать, в какую цифру им должно обходиться содержание этих территорий. Но нужно понимать, что реальные цифры не будут обнародованы. Будут завышенные цифры и этими цифрами потом будут манипулировать во время проведения международных акций … Официальные данные, которыми манипулируют оккупационные администрации, существенно отличаются от того реального количества проживающих. Не на 10-15%, а вполне допустимо на 50%", – рассказал Тука.

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Кроме того, есть еще один важный момент. По словам бывшего замминистра, оккупационные администрации в ОРДЛО хотят провести учет брошенного жилья, откуда выехали переселенцы.

"Особенно это будет касаться больших городов. И сами переселенцы боятся, что после этого их жилье будет конфисковано. Такой процесс продолжается уже приблизительно два года, это не новость. Часто договариваясь с соседями, с которыми поддерживается связь, людям удавалось избежать таких фискальных мероприятий. Я бы советовал (переселенцам) не ехать (в ОРДЛО отмечаться). Там же еще один немаловажный нюанс. Все дело в том, что эти оккупационные администрации из-за большой бюджетной задолженности начали требовать от людей справку о предоставлении полной квартплаты. То есть, если переселенец, находясь здесь в Украине какое-то время не платил за квартиру, и поедет туда, то ему придется либо погасить эту задолженность, либо его назад без этой справки не выпустят", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что оккупационным властям нужна "перепись" населения, чтобы знать число пригодных к армии "Л/ДНР".

Напомним, Украина проводила перепись населения в последний раз в 2001 году.

Согласно данным т.н. "главного управления статистики ДНР", общая численность населения на этой части Донбасса на 1 июля 2019 года составила 2,274 млн человек, из них 944 тысячи якобы живут в Донецке. Численность населения в "ЛНР" на 1 сентября 2019 года оценивалась местным "управлением статистики" в 1,447 миллиона человек, в том числе 431 тысяча — в Луганске.

А вот по оценке подконтрольного украинским властям управления статистики Донецкой области, на 2019 год численность населения по обе стороны линии соприкосновения составляла 4,162 млн человек.

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