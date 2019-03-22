Зачем Россия устроила фарс с Грибом: Тымчук дал ответы

Российские спецслужбы занимаются не безопасностью своего государства, а политическими заказами

Фото: Facebook

Зачем Россия устроила фарс с Грибом: Тымчук дал ответы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4bb/a3f/5c94bba3f27f1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4bb/a3f/5c94bba3f27f1.jpg 2019-03-22T12:41:29+02:00 Политика Российские спецслужбы занимаются не безопасностью своего государства, а политическими заказами

Своими действия по удерживанию политзаключенных Москва навязывает соседним государствам работу своих спецслужбы, пренебрегая всеми нормами права. Они заботятся не о безопасности российского государства, а выполняют политические заказы. Так случилось и с украинцем Павлом Грибом, которому сегодня вынесли приговор. Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Сегодняшний фарс в российском суде он назвал великодержавной шизофренией, подлостью и коварством, однако отметил, что все это делается Москвой не просто так.

Во-первых , Москва всячески пытается доказать, что для нее неважны свидетельства невиновности и непричастности. Важно гражданство того, кто попал в руки спецслужб РФ. Никакие нормы ни международного, ни собственно российского права значения не имеют. На первом месте – тотальная ненависть к Украине, впрочем, как и ко всему цивилизованному миру.

, Москва всячески пытается доказать, что для нее неважны свидетельства невиновности и непричастности. Важно гражданство того, кто попал в руки спецслужб РФ. Никакие нормы ни международного, ни собственно российского права значения не имеют. На первом месте – тотальная ненависть к Украине, впрочем, как и ко всему цивилизованному миру. Во-вторых , для Кремля его спецслужбы выполняют, прежде всего, идеологическую, и только "наступательную" роль. Безопасность государства (в понимании демократических держав) – на десятом месте. Политический заказ – "наше все".

, для Кремля его спецслужбы выполняют, прежде всего, идеологическую, и только "наступательную" роль. Безопасность государства (в понимании демократических держав) – на десятом месте. Политический заказ – "наше все". В третьих, Москве было важно показать, что ее спецслужбы чувствуют себя как дома на территории стран-сателлитов РФ (в данном случае – в лукашенковской Беларуси). При том, что власти последних даже сказать ничего не могут, или дать ради приличия хоть некое подобие официального комментария.

"Таким образом, Путин навязывает не только Украине, но и всем вменяемым странам свою повестку работы спецслужб – когда ни одна демократическая держава не может отвечать симметрично, поскольку это для данных стран будет просто дикостью и полным подрывом всей системы демократических ценностей", – написал Тымчук.

Запад должен понять, что давление на Россию для освобождения украинцев – это не только проблема Украины, добавил нардеп.

Напомним, сегодня Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Павла Гриба к шести годам тюрьмы, после чего сам политзаключенный объявил голодовку. В МИД Украины уже заявили, что Россия нарушила нормы международного права, незаконно его задержав и даже не предоставив лечения от тяжелой болезни. Киев обратился с требованием к Москве.

Также стало известно, что приговор Павлу Грибу обжалуют в Суде по правам человека. Его отец пообещал, что будут использованы все средства в Европейском суде для освобождения парня, а также напомнил об ухудшении здоровья сына.

Важно отметить, что Гриб страдает от тяжелого врожденного заболевания – портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, в связи с чем ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В итоге здоровье украинца в российском СИЗО ухудшилось.

Как известно, 28 августа 2017 года отец политзаключенного Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. Парень поехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться с девушкой из России, с которой он познакомился и общался в социальных сетях. Как стало известно позже, он был похищен сотрудниками ФСБ по подозрению в терроризме. В итоге Гриба обнаружили в СИЗО-5 в Краснодаре, а дело парня передали на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Киев требовал от Москвы допустить к Грибу украинских консулов, а также предоставить информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания. Но эти письма были проигнорированы.

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