Зачем Сайдик предложил мирный план по Донбассу: эксперт назвал цель

Урегулирование кризиса на Донбассе «зависло в воздухе» и представитель ОБСЕ попытался оживить переговоры, считает Фесенко

Мартин Сайдик. Фото из открытых источников.

Зачем Сайдик предложил мирный план по Донбассу: эксперт назвал цель //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a8f/2b0/5c5a8f2b093d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a8f/2b0/5c5a8f2b093d7.jpg 2019-02-06T09:40:00+02:00 Политика Урегулирование кризиса на Донбассе «зависло в воздухе» и представитель ОБСЕ попытался оживить переговоры, считает Фесенко

План мирного урегулирования ситуации на Донбассе, предложенный спецпредставителем председателя ОБСЕ в Украине в Трехстороннем контактной группе Мартином Сайдиком, призван вывести Минские переговоры и переговоры в "нормандской формате" из состояния стагнации.

Такое мнение высказал в ходе круглого стола в редакции сайта "Сегодня" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, представитель ОБСЕ пытается найти способ выйти из застопорившейся ситуации по урегулированию ситуации на востоке страны.

"Больше года нет никакого продвижения в переговорном процессе. Очень много критики по Минским соглашениям, особенно в отношении возможности реализовать политические части сделок, не говоря уж о больших проблемах с прекращением огня и вообще с вопросом безопасности. Но главный стимул для Сайдика – выйти из сложившейся ситуации", – сказал Фесенко.

Политолог отметил, что особенностью документа можно считать попытку модернизировать имеющиеся соглашения по мирному урегулированию, сделать их более реалистичными. Именно поэтому в плане Сайдика появилась идея ратификации документа парламентами.

"Это может касаться и "парламентов самопровозглашенных республик", там не сказано точно, но, в первую очередь, это касается Украины. Много критики о том, что Минские соглашения не были ратифицированы Верховной Радой Украины, поэтому их нельзя реализовать", – пояснил эксперт.

Наконец, по мнению Фесенко, важной особенностью предложенного плана является то, что Сайдик пытается совместить Минские соглашения с предложениями по миротворческой миссии ООН. До сих пор подобные предложения были неофициальными, хотя и обсуждались в различных формах. В частности, по словам эксперта, совместные предложения США, Германии и Франции с учетом позиции Украины были переданы в свое время спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером представителю Кремля Владиславу Суркову.

"Ответа не было, переговоры по миротворческой миссии ООН тоже "зависли". Таким образом, Сайдик, думаю, своей инициативой хочет подтолкнуть всех переговорщиков к возобновлению переговорного процесса. Это еще одна попытка найти какие-то компромиссы", – сказал Владимир Фесенко.

Как мы уже писали, во время того же круглого стола в редакции сайта "Сегодня" советник министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине Александр Левченко отметил, что план Сайдика сложный с точки зрения процедуры утверждения. По его словам, процедура принятия документа делает невозможным быстрое рассмотрение вопроса о возвращении оккупированных территорий под юрисдикцию Украины

Спецпредставитель ОБСЕ еще в декабре в Милане представил неформальный документ об урегулировании ситуации на востоке Украины, согласно которому этим должны были бы совместно заниматься ОБСЕ и ООН. Читайте подробней в материале "Сегодня", что предполагает план Сайдика по Донбассу.

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