Зачем США вооружают Украину: Волкер дал четкий ответ

Летальное оружие не для наступления или провоцирования России, пояснил американский дипломат, и указал на истинную причину

Предоставляя Украине летальное оружие, США создают сдерживающий фактор против России, чтоб отбить у нее желание на новые захваты украинской территории.

Об этом сказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, передает "Укринформ".

По его словам, главное целью вооружение американцами Украины – это сдерживание России, а не наступательные операции.

"Что касается Украины, соотношение сил здесь является очень четким. Россия сосредоточила гораздо большие силы на востоке Украины и вокруг, чем Украина имеет или будет иметь когда-нибудь. Здесь не стоит вопрос о том, надо укреплять Украину с целью наступления на Россию или провоцировать Россию. Ни один из этих подходов не является рациональным взглядом на ситуацию", – сказал Волкер.

Он считает, что нужно создать такие условия, чтоб Россия заплатила высокую цену в случае попыток захватить новую часть украинской территории. В этой связи американский дипломат подчеркнул, что это именно то, чего хотят добиться США – сдерживание от дальнейшей агрессии.

Напомним, США, наконец, передали Украине парию долгожданного летального оружия. 30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил, что Javelin уже прибыли в Украину. Наши военные должны получить 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказал, что 2 мая началась практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов.

В свою очередь приезжавший на днях в Украину помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл объяснял, для каких целей Украина получила Javelin.

В то же время оказывается, что украинские военные пока не смогут использовать американской оружие на передовой. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал об условиях США после передачи летального оружия Украине.