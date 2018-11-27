Зачем в Украине ввели военное положение: Порошенко дал интервью

Конституционные права и свободы граждан в период военного положения не будут ограничены

Необходимость ввести в Украине военное положение вызвана угрозой полномасштабной войны с РФ, что подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью каналу "Украина" во вторник вечером, 27 ноября.

"Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки. Украина находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией", – сказал президент.

Глава государства продемонстрировал интервьюерам данные украинской разведки со снимками, на которых, по его словам, изображена военная база РФ в 18 км от украинской границы.

Как отметил Порошенко, фотографии были сделаны 17, 24 сентября и в октябре.

"Как вы видите, количество танков на базах, которые расположены вдоль нашей границы, увеличилось в три раза. Для чего они были туда передислоцированы", – заявил он.

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Президент подчеркнул, что кардинально увеличилось также количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль всей границы с Украиной.

"Позиции относительно возможных учений никак это увеличение не оправдывает",– указал он.

При этом глава государства добавил, что после инцидента в Азовском море необходимо было обеспечить украинские Вооруженные силы инструментами на случай широкомасштабного наземного вторжения.

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что целью введения военного положения в 10 областях Украины является недопущение потенциальной агрессии со стороны Российской Федерации.

"Цель военного положения заключается в том, чтобы показать, что противник заплатит очень высокую цену, если решит напасть на нас. Чтобы это было как холодный душ, который остановит сумасшедших, у которых есть планы атаковать Украину", – сказал он. "Если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий (введения военного положения в ряде областей Украины. – Ред.) достигнута", – подчеркнул Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что военное положение не приведет к ограничению конституционных прав и свобод граждан Украины, если не будет открытого вторжения России.

"Если не будет открытого вторжения России за пределами Операции объединенных сил на востоке и в аннексированном Крыму, я заявляю, и это моя принципиальная позиция: никаких ограничений конституционных прав и свобод не будет", – сказал он.

Он подчеркнул, что никаких ограничений на поездки, в том числе за границу, для украинских граждан не будет, но "для российских граждан эти ограничения будут введены".

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По убеждению Порошенко, эта мера оправдана, поскольку не стоит создавать безвизовый режим для тех россиян, которые могут стать "дополнением к пятой колонне, которая и так здесь работает".

Он также подчеркнул, что это исключительно превентивные меры.

Кроме того, Украина сделает все, чтобы вернуть домой украинских военных моряков, захваченных Российской Федерацией, заверяет президент Украины Петр Порошенко.

"Уже даны поручения соответствующим спецслужбам, даны поручения госпоже Денисовой (уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. – Ред.), даны необходимые поручения и моим представителям, посольствам, для того, чтобы предпринять все меры, которые имеются в нашем распоряжении, чтобы вернуть наших ребят домой", – сказал он.

Также Порошенко заявляет, что Кремль проигнорировал запрос Киева на организацию разговора глав государств после захвата украинских судов.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после захвата судов Военно-Морских сил ВСУ близ Керченского пролива пытался провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако Киев не получил от Москвы ответа на данный запрос.

"Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным – мы не получили ответа", – рассказал Порошенко в интервью.

Он также сообщил, что из-за этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с тем, чтобы она поговорила с Путиным о немедленном освобождении плененных россиянами украинских военнослужащих.

Напомним, 27 ноября Верховная Рада приняла закон, которым ввела в действие указ президента о введении военного положения на 30 суток.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.