Задержание крымскотатарских активисток в Крыму: Климкин отреагировал

Министр призывает мировое сообщество надавить на российские власти – новости Украина

Фото: mfa.gov.ua.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает мировое сообщество потребовать от России освободить задержанных в оккупированном Крыму крымскотатарских активисток. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Кремль проводит в Крыму очередную чистку. Мишень – женщины-активистки. Оккупанты задержали крымских татарок, которые занимаются правами детей. Цель – запугать всех с проактивной позицией. Призываю мировое сообщество потребовать их освобождения. Уже скоро буду говорить об этом со своими коллегами из Германии, Франции, Польши и Швеции", - написал Климкин.

Ранее стало известно, что в Бахчисарае 30 мая сотрудники Центра по противодействию экстремизму задержали крымскотатарскую активистку, жену фигуранта второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора инициативы "Крымское детство" Мумине Салиеву. Задержанной вменяют ст. 20.3 КоАП России – демонстрация запрещенной символики. Данная статья предусматривает административный арест.

Ранее в Джанкое российские силовики задержали крымскотатарскую активистку, правозащитницу и гражданскую журналистку Лутфие Зудиеву. Ей также вменяют статью 20.3 КоАП России.

18 октября 2018 года Зудиева защищала двоих участников одиночных пикетов в Джанкое. Активно посещала "суды" и освещала происходящие события в Крыму.

Как сообщалось, российские силовики издевались над задержанным крымскотатрским активистом, имитируя его расстрел.

Также "Сегодня" сообщали о задержании и аресте четырех крымских татар.

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