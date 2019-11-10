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Задержание Мазура в Польше: стала известна причина отмены судебного заседания

10 ноября, 18:28

В Польше назвали причину отмены суда по избранию меры пресечения для украинца

Игорь Мазур

Игорь Мазур / Фото: Facebook

Окружной суд в польском городе Люблин не стал рассматривать вопрос о мере пресечения для задержанного в Польше украинского ветерана АТО Игоря Мазура.

"Прокуратура отозвала ходатайство об аресте Игоря Мазура. В этой связи заседание не состоится", —заявила пресс-секретарь суда Барбара Марковская, добавив, что причину этого решения следует выяснять в прокуратуре.

Ранее Марковская сообщала, что в суд поступили документы на рассмотрение вопроса о временном аресте Мазура на семь суток.

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Позже стало известно, что украинца выпустили на поруки генерального консула Украины, и до суда, который вынесет решение по запросу об экстрадиции Мазура в Россию, он будет находиться на территории украинского дипломатического представительства.

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Как сообщали новости "Сегодня", основанием для задержания Игоря Мазура стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске украинца с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию. Глава МВД Арсен Аваков рассказал, в чем Россия обвиняет Мазура.

В свою очередь вице-спикер сейма Польши уверяет, что Мазура не выдадут России. Малгожата Гошевская считает, что украинец стал жертвой действий северного соседа Украины.

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Польша прокуратура Игорь Мазур

Источник: ТАСС

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