Задержание Мазура в Польше: украинца отпустили на поруки

Украинский ветеран АТО и активист Игорь Мазур, задержанный в Польше по запросу России, был передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине и будет дожидаться рассмотрения экстрадиционного запроса в помещении дипломатического ведомства.
Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook
"Суд по избранию меры пресечения Игорю Мазуру не состоится. Сотрудник Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека передан на поруки Генерального консула Украины в Люблине", – отметила она.
Также Денисова добавила, что на время ожидания и рассмотрения экстрадиционного запроса украинец будет проживать в Генеральном консульстве.
"Подчеркиваю, все, кто занимается вопросами освобождения и возвращения домой нашего гражданина прилагают максимум усилий, чтобы он не стал заложником политической мести РФ. Борьба за судьбу нашего соотечественника продолжается", – заверила омбудсмен.
По ее мнению, "совместные действия, поддержка общества и резонанс в информационном пространстве помогут сломать планы нашего врага и скорее вернуть Игоря Мазура на Родину".
Как сообщали новости "Сегодня", основанием для задержания Мазура стало опубликованное Россией в информационной системе Интерпола ориентирование о розыске украинца с целью его ареста и последующей экстрадиции в Россию. Глава МВД Арсен Аваков рассказал, в чем Россия обвиняет Мазура.
В свою очередь вице-спикер сейма Польши уверяет, что Мазура не выдадут России. Малгожата Гошевская считает, что украинец стал жертвой действий восточных соседей.
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