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Задержание российского танкера: СБУ сделала новое заявление

25 июля, 20:23

Служба заявила, что оснований для задержания членов экипажа не было

Члены экипажа с задержанного танкера NEYMA. Фото: СБУ / Facebook
Члены экипажа с задержанного танкера NEYMA. Фото: СБУ / Facebook.

Члены экипажа задержанного российского танкера NEYMA не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было. Об этом 25 июля сообщается на странице Службы безопасности Украины (СБУ) в Facebook по итогам следственных действий.

"Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой к своим семьям", – говорится в сообщении.

В СБУ подчеркнули, что Украина является правовым государством, которое добросовестно соблюдает нормы Морского международного права и решений Международного трибунала ООН по морскому праву.

Новости "Сегодня" сообщали, что СБУ задержала танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в 2018 году. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, а сегодня он зашел в порт Измаила Одесской области для ремонта.

Позже в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщили, что после допроса сотрудники правоохранительных органов Украины освободили членов экипажа танкера NEYMA

Подробнее читайте в нашем материале "СБУ задержала российский танкер NEYMA: все подробности онлайн".


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Тег Россия, СБУ, моряки, задержание, NEYMA

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