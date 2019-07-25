Задержание российского танкера: СБУ сделала новое заявление
Служба заявила, что оснований для задержания членов экипажа не было
Члены экипажа задержанного российского танкера NEYMA не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания не было. Об этом 25 июля сообщается на странице Службы безопасности Украины (СБУ) в Facebook по итогам следственных действий.
"Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой к своим семьям", – говорится в сообщении.
В СБУ подчеркнули, что Украина является правовым государством, которое добросовестно соблюдает нормы Морского международного права и решений Международного трибунала ООН по морскому праву.
Новости "Сегодня" сообщали, что СБУ задержала танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе в 2018 году. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, а сегодня он зашел в порт Измаила Одесской области для ремонта.
Позже в пресс-службе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщили, что после допроса сотрудники правоохранительных органов Украины освободили членов экипажа танкера NEYMA.
Подробнее читайте в нашем материале "СБУ задержала российский танкер NEYMA: все подробности онлайн".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Задержание российского танкера: СБУ сделала новое заявление". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия заявляет, что экипаж задержанного Украиной танкера едет домой
Российских моряков доставят на территорию Молдовы, откуда они вылетят в Москву
Халатность судовладельца: появилась новая версия задержания танкера в Измаиле
В морских службах РФ не понимают, зачем судовладелец намеренно отправил судно в Украину