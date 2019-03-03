Задержание священнослужителя ПЦУ в Крыму: появилась реакция МИД Украины

Украинские власти обещают обратить внимание ООН, Совета Европы и ОБСЕ на действия оккупантов

Архиепископ Климент. Фото: facebook.com/emil.kurbedinov.

Задержание священнослужителя ПЦУ в Крыму: появилась реакция МИД Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/bfa/c48/5c7bfac48e98c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/bfa/c48/5c7bfac48e98c.jpg 2019-03-03T18:03:57+02:00 Политика Украинские власти обещают обратить внимание ООН, Совета Европы и ОБСЕ на действия оккупантов

Задержание архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента (Куща) в оккупированном Симферополе является продолжением планомерного наступления на украинское православие в Крыму, заявили в МИД Украины 3 марта.

"Настоящие притеснения на религиозные свободы и права верующих происходят на оккупированных Россией территориях", – заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

Она анонсировала, что Украина обратится в международные организации с жалобой на действия оккупантов – в ООН, Совет Европы и ОБСЕ.

Стоит отметить, что украинский священнослужитель все еще находится в Центральном управлении МВД России в Симферополе вместе со своим адвокатом Эмилем Курбединовым.

Напомним, что владыка Климент был задержан перед отправкой в российский Ростов-на-Дону, где незаконно удерживается в СИЗО политзаключенный украинец Павел Гриб.

Кроме того, как сообщалось, российские силовики уже сменили версию, по которой архиепископ был задержан – сперва его обвиняли в "краже церковного имущества", а позже оккупантам якобы поступило заявление, что священнослужитель "нецензурно выражался" в районе автовокзала Симферополя.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Задержание священнослужителя ПЦУ в Крыму: появилась реакция МИД Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.