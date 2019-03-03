Задержание священнослужителя ПЦУ в Крыму: появилась реакция МИД Украины
Украинские власти обещают обратить внимание ООН, Совета Европы и ОБСЕ на действия оккупантов
Задержание архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента (Куща) в оккупированном Симферополе является продолжением планомерного наступления на украинское православие в Крыму, заявили в МИД Украины 3 марта.
"Настоящие притеснения на религиозные свободы и права верующих происходят на оккупированных Россией территориях", – заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.
Она анонсировала, что Украина обратится в международные организации с жалобой на действия оккупантов – в ООН, Совет Европы и ОБСЕ.
Стоит отметить, что украинский священнослужитель все еще находится в Центральном управлении МВД России в Симферополе вместе со своим адвокатом Эмилем Курбединовым.
Напомним, что владыка Климент был задержан перед отправкой в российский Ростов-на-Дону, где незаконно удерживается в СИЗО политзаключенный украинец Павел Гриб.
Кроме того, как сообщалось, российские силовики уже сменили версию, по которой архиепископ был задержан – сперва его обвиняли в "краже церковного имущества", а позже оккупантам якобы поступило заявление, что священнослужитель "нецензурно выражался" в районе автовокзала Симферополя.
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