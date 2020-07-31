Беларусь передала Украине список боевиков Вагнера и обратилась с просьбой

Беларусь передала украинской стороне список задержанных под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вчера временный поверенный в делах Украины в республике Беларусь был приглашен в МИД этой страны, состоялась его встреча с министром иностранных дел, моим коллегой Владимиром Макеем. Разговор был нормальный, в адрес Украины каких-либо обвинений не звучало, список задержанных Беларусью граждан мы получили, и МИД Беларуси обратилось к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения данными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях", - сообщил Кулеба.

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Министр не сказал, сколько из задержанных в Беларуси наемников имеют гражданство Украины: "я могу сейчас сказать, что их не семеро, но мы должны проверить весь список".

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"Вопрос не только в том, сколько там украинцев и кто они, вопрос шире – также важно установить, кто из участников этого списка участвовал в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил и причастны ли они к совершению тех или иных преступлений", – подчеркнул он.

Ранее в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

Напомним, Следственный комитет Беларуси задержал 33 россияна из ЧВК Вагнера по подозрению к приготовлению к массовым беспорядкам.

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