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Беларусь передала Украине список боевиков Вагнера и обратилась с просьбой

31 июля, 12:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

Минск просит украинские спецслужбы проверить задержанных боевиков

Беларусь передала украинской стороне список задержанных под Минском боевиков российской частной военной компании Вагнера. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вчера временный поверенный в делах Украины в республике Беларусь был приглашен в МИД этой страны, состоялась его встреча с министром иностранных дел, моим коллегой Владимиром Макеем. Разговор был нормальный, в адрес Украины каких-либо обвинений не звучало, список задержанных Беларусью граждан мы получили, и МИД Беларуси обратилось к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения данными лицами преступлений в нашем государстве и участия в военных действиях", - сообщил Кулеба.

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Министр не сказал, сколько из задержанных в Беларуси наемников имеют гражданство Украины: "я могу сейчас сказать, что их не семеро, но мы должны проверить весь список".

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"Вопрос не только в том, сколько там украинцев и кто они, вопрос шире – также важно установить, кто из участников этого списка участвовал в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил и причастны ли они к совершению тех или иных преступлений", – подчеркнул он.

Ранее в Офисе президента заявили, что украинская сторона обратится к Республике Беларусь с ходатайством об экстрадиции боевиков подозреваемых в военных преступлениях на территории Донбасса.

Напомним, Следственный комитет Беларуси задержал 33 россияна из ЧВК Вагнера по подозрению к приготовлению к массовым беспорядкам.

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Смотрите также сюжет об этой истории:

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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Беларусь Украина ЧВК Вагнера Дмитрий Кулеба

Источник: Сегодня

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