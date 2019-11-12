Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,51
27,06

Задержанного экс-замглавы НБУ Писарука отпустили после объявления подозрения – Лещенко

12 ноября, 12:12

В ближайшее время Писаруку будет избрана мера пресечения Высшим антикоррупицонным судом

Александр Писарук

Александр Писарук / Фото: НБУ

Главу правления Райффайзен банка Аваль, бывшего заместителя главы Национального банка Александра Писарука, задержанного накануне Национальный антикоррупционным бюро Украины, отпустили после объявления подозрения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Задержанного НАБУ главу правления Райффайзен банка Аваль Александра Писарука отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения. Во вторник (12 ноября) Писаруку будет избрана мера пресечения Высшим антикоррупицонным судом", – написал Лещенко.

Реклама

По данным Лещенко, Писаруку инкриминируют ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

В тренде
Рада возьмется за рынок электроэнергии в Украине
Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Напомним, ранее в этом году Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву для вручения уведомления о подозрении и допроса в рамках уголовного производства относительно беглого бизнесмена Сергея Курченко.

А в прошлом месяце юмористическая студия "Квартал 95" на одном из концертов высмеяла поджог дома Гонтаревой под Киевом. Особый резонанс случившееся получило из-за участия в постановке Национального хора имени Григория Веревки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

НБУ НАБУ Александр Писарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергии
Герус рассказал, когда Украина прекратит импорт российской электроэнергииЭкономика
Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Зеленский согласился встретиться с Путиным в КазахстанеПолитика
Пристайко рассказал о новых требованиях России ко встрече в
Пристайко рассказал о новых требованиях России ко встрече в "нормандском формате"Политика
В МИД Франции сделали заявление по саммиту
В МИД Франции сделали заявление по саммиту "нормандской четверки"Политика
В центре разговора Путина и Меркель была подготовка к саммиту в
В центре разговора Путина и Меркель была подготовка к саммиту в "нормандском формате"Политика
Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю: видеообращение
Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю: видеообращениеПолитика

Новости партнеров

Loading...
загрузка...