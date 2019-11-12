Задержанного экс-замглавы НБУ Писарука отпустили после объявления подозрения – Лещенко

В ближайшее время Писаруку будет избрана мера пресечения Высшим антикоррупицонным судом

Александр Писарук / Фото: НБУ

Главу правления Райффайзен банка Аваль, бывшего заместителя главы Национального банка Александра Писарука, задержанного накануне Национальный антикоррупционным бюро Украины, отпустили после объявления подозрения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

"Задержанного НАБУ главу правления Райффайзен банка Аваль Александра Писарука отпустили в ночь с понедельника на вторник после объявления подозрения. Во вторник (12 ноября) Писаруку будет избрана мера пресечения Высшим антикоррупицонным судом", – написал Лещенко.

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По данным Лещенко, Писаруку инкриминируют ч.5 ст.191 (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, ранее в этом году Генеральная прокуратура Украины вызвала экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву для вручения уведомления о подозрении и допроса в рамках уголовного производства относительно беглого бизнесмена Сергея Курченко.

А в прошлом месяце юмористическая студия "Квартал 95" на одном из концертов высмеяла поджог дома Гонтаревой под Киевом. Особый резонанс случившееся получило из-за участия в постановке Национального хора имени Григория Веревки.

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