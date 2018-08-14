Задержанные "крымский ополченец" и экс-заместитель "министра" Крыма просят Путина обменять их – Денисова

Александр Саттаров и Фарух Камалов написали заявления на имя президента России с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных

Задержанный в Днепре "представитель самообороны Крыма" Александр Саттаров и экс-заместитель министра подконтрольного Кремлю Министерства спорта Крыма Фарух Камалов написали заявления на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Саттаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявления на имя президента России с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Ранее такое заявление подал гражданин России Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии", – написала омбудсмен.

По ее словам, письма Саттарова и Камалова будут переданы в МИД Украины, чтобы потом дипломатической почтой их доставили в администрацию президента России.

Денисова напомнила, что Украина инициировала и уже давно подала России списки на обмен. В частности, 5 июля было направлено письмо представителю России в Трехсторонней контактной группе Борису Грызлову и уполномоченному России по правам человека Татьяне Москальковой, но ответа до сих пор не поступило.

Как сообщалось, украинского режиссера Олега Сенцова ФСБ РФ задержала в Крыму весной 2014 года, в августе 2015 год года приговорили к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он отбывает заключение в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.

В среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Ранее в Кремле отреагировали на ситуацию по "освобождению" Сенцова.

Напомним, на Донбассе поймали информатора боевиков – предателю светит 15 лет.