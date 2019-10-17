Задержанный Гладковский объявил голодовку

Задержанный экс-заместитель главы Совета нацбезопасности и обороны Украины Олег Гладковский (Свинарчук) объявил голодовку.

Таким образом, он решил выразить протест "против произвола правоохранительных органов", назвав свое задержание незаконным.

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Гладковский утверждает, что у него никогда не было никаких ограничений на выезд за границу. Кроме того, он не получал повесток с вызовами на допрос либо для проведения следственных действий.

"Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения. За последние полгода после возвращения в корпорацию " Богдан" я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", – цитируют его в пресс-службе корпорации "Богдан".

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Мужчина считает сегодняшнее задержание политически мотивированным и "грязным пиаром" с целью "создания картинки для ТВ".

Стоит отметить, что, как утверждают в НАБУ, Гладковского подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

17 октября он был задержан в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть территорию Украины. В то же время, в "Богдане" утверждают, что мужчина направлялся на международную выставку в Брюсселе и что после увольнения из СНБО он неоднократно выезжал за границу в деловые поездки и возвращался обратно.

Напомним, что в феврале сына Олега Гладковского обвинили в масштабных хищениях бюджетных средств в оборонном секторе. В сговоре с другими чиновниками Игорь Гладковский якобы скупал военные запчасти в России и на складах украинской армии, при этом их качество зачастую не соответствовало никаким нормам, а цены накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинским оборонным предприятиям. Журналисты оценили убытки от таких хищений в сумму не менее 250 млн гривен. Позже экс-президент Украины Петр Порошенко уволил Гладковского.

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