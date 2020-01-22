Загороднюк: Киев согласен с Минскими соглашениями, кроме одного важного момента

Андрей Згороднюк. Фото: facebook.com/andrii.zahorodniuk

Министр обороны Андрей Загороднюк уже говорил, что Украина против разведения сил по всей линии разграничения, а теперь объяснил главный камень преткновения в Минских соглашениях, который мешает продвижению в урегулировании конфликта на Донбассе.

По его словам, Украину не устраивает последовательность выполнения пунктов, которые прописаны в минском документе.

"В целом мы согласны с положениями Минских соглашений, за исключением одной конкретной ситуации, что уже озвучивалась украинской властью. Речь идет о том, что мы не согласны, чтобы мероприятия в рамках договоренностей выполнялись именно в такой последовательности. И поэтому настаиваем, что сначала должна быть безопасность, восстановление контроля над границей с Россией, а уже потом – все остальные демократические процессы, которые будут происходить. И это абсолютно нормально. В Украине с этим все согласны, и мы на этом будем стоять. В остальном Минские договоренности являются для нас более или менее приемлемыми, ведь там прописаны две ключевые вещи – расформирование и разоружение незаконных формирований и вывод иностранных войск", – сказал Загороднюк.

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Он отметил, что второй важной проблемой является отрицание Россией своего причастия к войне на Донбассе, утверждая о самостоятельности т.н. "ДНР" и "ЛНР".

"Мы с этим категорически не согласны. Эти квазиобразования мы не признаем стороной процесса. У нас есть более чем достаточно доказательств, указывающих на Россию. И эти доказательства мы передаем нашим международным партнерам. Все международное сообщество с нами согласно, они все знают и все понимают. Таким образом, мы требуем выполнения мероприятий в рамках "минского процесса". То есть: выводите незаконные вооруженные формирования, пусть они разоружаются, и дальше мы возвращаем эти территории под конституционный строй и законодательство Украины", – добавил министр.

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Отметим, что в Минских соглашениях 4 пункт гласит о проведении выборов, 5-й – амнистия для боевиков, и только 9-м пунктом говорится о передаче Украине контроля над границей. Москва постоянно настаивает на выполнении "Минска" в очередности, прописанной в документе, что подразумевает выборы под дулами автоматов.

Вследствие в Киеве уже не раз говорили о планах изменить Минские договоренности. Как сообщали новости "Сегодня", глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял, что в Минских соглашениях пункт о границе очень "мутный" и Украина стремится к изменению документа, чтобы договоренности реально было выполнить.

Смотрите также на видео, что Путина говорил о Минских соглашениях:

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