Загороднюк обсудил "нормандскую встречу" с госсекретарем ФРГ

В рамках Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Загороднюка с госсекретарем ФРГ Бенедиктом Зиммером.
Во время встречи стороны, в частности, обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе, сообщает официальный веб-сайт МОУ.
"Стороны обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в "нормандском формате". В этом контексте была отмечена необходимость иметь общую сильную позицию во время данной встречи", – говорится в сообщении.
Немецким коллегам было предложено присоединиться к изучению украинского опыта противодействия гибридным агрессиям и построении системы lessons learned. Также было уделено внимание потенциальному визиту немецкой делегации в Украину в начале следующего года.
Напомним, президент Украина Владимир Зеленский назвал главную цель переговоров в "нормандском формате" – это услышать конкретные сроки по обмену пленными, деоккупации Донбасса и другим важным вопросам.
Также сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече "Нормандской четверки" может быть согласован некий текст , однако неизвестно, будет ли он юридически закреплен и появятся ли там подписи участников переговоров.
По его словам, в дипломатической практике бывают документы, которые подписывают, а бывают документы, которые принимают без подписи.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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