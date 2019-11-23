Загороднюк обсудил "нормандскую встречу" с госсекретарем ФРГ

Немецким коллегам было предложено присоединиться к изучению украинского опыта противодействия гибридным агрессиям и построении системы lessons learned. Также было уделено внимание потенциальному визиту немецкой делегации в Украину в начале следующего года.

Напомним, президент Украина Владимир Зеленский назвал главную цель переговоров в "нормандском формате" – это услышать конкретные сроки по обмену пленными, деоккупации Донбасса и другим важным вопросам.

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Также сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече "Нормандской четверки" может быть согласован некий текст , однако неизвестно, будет ли он юридически закреплен и появятся ли там подписи участников переговоров.

По его словам, в дипломатической практике бывают документы, которые подписывают, а бывают документы, которые принимают без подписи.