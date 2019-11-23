Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Загороднюк обсудил "нормандскую встречу" с госсекретарем ФРГ

23 ноября, 23:55

В этом контексте была отмечена необходимость иметь общую сильную позицию во время данной встречи

Фото: МОУ

Фото: МОУ

В рамках Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Загороднюка с госсекретарем ФРГ Бенедиктом Зиммером.

Во время встречи стороны, в частности, обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе, сообщает официальный веб-сайт МОУ.

"Стороны обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе и возможные риски предстоящей встречи в "нормандском формате". В этом контексте была отмечена необходимость иметь общую сильную позицию во время данной встречи", – говорится в сообщении.

Реклама

Немецким коллегам было предложено присоединиться к изучению украинского опыта противодействия гибридным агрессиям и построении системы lessons learned. Также было уделено внимание потенциальному визиту немецкой делегации в Украину в начале следующего года.

Напомним, президент Украина Владимир Зеленский назвал главную цель переговоров в "нормандском формате" – это услышать конкретные сроки по обмену пленными, деоккупации Донбасса и другим важным вопросам.

В тренде
Запад недооценивает пропаганду России: европейский эксперт о вранье Кремля

Также сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на встрече "Нормандской четверки" может быть согласован некий текст , однако неизвестно, будет ли он юридически закреплен и появятся ли там подписи участников переговоров.

По его словам, в дипломатической практике бывают документы, которые подписывают, а бывают документы, которые принимают без подписи.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

форум безопасность Минобороны госсекретарь ФРГ Нормандская четверка нормандский формат Андрей Загороднюк

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
"Постельный" скандал в Кабмине: замминистра Клитина сделала заявлениеПолитика
"Слугу народа" обвинили в связях с похитителями активистов МайданаПолитика
Остановитесь, зажгите свечу памяти: украинские политики напомнили о Дне памяти жертв Голодомора
Остановитесь, зажгите свечу памяти: украинские политики напомнили о Дне памяти жертв ГолодомораПолитика
В пять раз больше оклада: известно, какую зарплату получила Маркарова за октябрь
В пять раз больше оклада: известно, какую зарплату получила Маркарова за октябрьПолитика
"Нормандский формат" не поможет: у Зеленского рассказали, что делать с КрымомПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...