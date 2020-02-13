Загороднюк рассказал, что нужно Украине для членства в НАТО

Украина стремится стать членом НАТО и для этого внедрять реформы. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк, который провел ряд встреч в штаб-квартире Альянса. В НАТО заявили, что Киеву помогут.

Британцы будут тренировать украинских моряков, а турки – совершенствовать противовоздушную оборону. Эти договоренности – результат официального визита украинского министра обороны Андрея Загороднюка в штаб-квартиру НАТО. Где он провел ряд двусторонних встреч. Говорили о совместных учениях, безопасность в акватории Азовского и Черного морей в случае агрессии там России и инвестиции в украинские военные технологии. В углублении сотрудничества с Киевом – партнеры из Альянса заинтересованы. И все – в который раз выразили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Присоединиться к НАТО – Украина сможет, только внедрит все стандарты Альянса, – сказал министр и добавил, что на это понадобится около трех лет, ведь нужно реформировать систему закупок и искоренить коррупцию в армии.

Впрочем, прогресс уже есть, и Альянс доволен тем, как Киев меняет свои Вооруженные Силы, – заявил генсек НАТО. Впрочем, добавил, что многие проблемы еще существуют.

"Режим прекращения огня постоянно нарушается, наблюдатели ОБСЕ не могут безопасно добираться до горячих точек, однако мы приветствуем ваши усилия по мирному решению конфликта. Это война, продолжается в Европе. Неподалеку от НАТО. А значит она имеет значение для всех нас", – сказал Йенс Столенберг.

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