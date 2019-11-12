Загранпаспорт будет не нужен: Молдова и Украина займутся поездками по ID-картам

Молдавское правительство утвердило законопроект насчет начала переговоров с Украиной о пересечения молдавско-украинской границы по внутренним документам.
В проекте соглашения говорится о расширении перечня документов для взаимного пересечения границы гражданами Молдовы и Украины, сообщает Newsmaker.
Таким образом, чтобы въехать в Молдову, украинцам будет достаточно паспорта с электронными данными, а молдаванам – загранпаспорта либо удостоверения личности.
Стоит отметить, что главы двух государств уже неоднократно обсуждали вопрос либерализации пограничного пересечения.
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В частности, в сентябре главы МИД Украины и Молдовы сообщили о том, что две страны согласовали проект Соглашения о поездках граждан двух стран по ID-картам.
Напомним, в октябре Украина несколько поднялась в международном рейтинге паспортов, который составляет компания Henley&Partners, заняв в нем 43-е место из 107. Таким образом, украинским гражданам можно не оформлять визы для поездок в 126 стран мира. Украина по-прежнему уверенно обгоняет своих соседей Россию и Беларусь, жители которых имеют показатели в 117 и 75 стран с безвизовым режимом.
Кроме того, "Сегодня" сообщали о подорожании в Украине оформления загранпаспортов и ID-карт.
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