Захарова истерично ответила на слова Зеленского о Второй мировой войне

Зеленский приравнял СССР к нацистской Германии, а Кравчук напомнил о встрече Сталина с Гитлером

Мария Захарова / Фото: МИД России

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала аморальными слова президента Владимира Зеленского относительно причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны.

Она отметила, что приравнивание СССР к нацистской Германии переходит все границы.

"Просто запредельно звучат заявления президента Украины Владимира Зеленского, который фактически уравнял роль Советского Союза с Третьим рейхом в развязывании Второй мировой войны, что позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. И после этого украинские власти задаются вопросом, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране? Подобные заявления переходят все границы в принципе, они являются откровенным предательством истории своего же народа. Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально", – сказала Захарова.

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Также спикер МИД РФ прокомментировала слова первого президента Украины Леонида Кравчука, который напомнил о встрече Гитлера и Сталина во Львове.

"Вас чем там лечат? Вы вообще в своем все уме? Там вообще остался кто-то в Украине, кто может раздать им какие-то первичные пособия по истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны?" – добавил она.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях во время мероприятий в Польше, посвященных памяти жертв Холокоста, Зеленский сказал: "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе преступный сговор тоталитарных режимов (имея ввиду СССР и нацистскую Германию). Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". Этими словами Зеленский разозлил россиян. В Москве это заявление назвали оскорбительным, а некоторые политики говорили, что украинский лидер поставил крест на перспективах улучшения отношений между Россией и Украиной.

Смотрите полное выступление Зеленского в Польше по случаю памяти жертв Холокоста:

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