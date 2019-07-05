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У Путина назвали условие возможного возвращения моряков в Украину

5 июля, 09:38

Москва направляла Киеву ноту, в которой был указан вариант освобождения украинцев из-под стражи

Фото: Politeka
Фото: Politeka.

Россия могла бы вернуть Украине военнопленных моряков, но при условии, что незаконное "судебное разбирательство" над ними продолжится. Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, Москва направила Киеву ноту, в которой был указан вариант для возможного возвращения украинцев на родину.

"В ней четко говорилось о том, что в российском законодательстве существуют соответствующие механизмы, которые украинская сторона может задействовать для освобождения не от ответственности, а из-под стражи под письменные гарантии украинской стороны для каждого из 24 моряков участия в досудебных заседаниях и судебном процессе. Ни о каком ограничении нахождения их только на территории России в ноте речи не было … В ноте четко сказано о наличии соответствующих инструментов в российском законодательстве", – заявила Захарова.

Как сообщали новости "Сегодня", в России предъявили окончательное обвинение 13 украинским морякам. 2 июля были проведено следственные действия с четырьмя украинцами. Ранее это было сделано с девятью моряками. Им всем российское следствие "шьет" незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой.

Также отметим, что 25 июня истек срок, который был дан России Международным трибуналом по морскому праву для освобождения украинцев. Однако в Кремле заявили, что не собираются выполнять требования Морского трибунала по морякам.

Как известно, украинских моряков и судна ВМС Украины были незаконно задержаны россиянами в Керченском проливе в ноябре прошлого года.


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Тег Россия, суд, моряки, захарова, нота

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