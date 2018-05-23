Захарова разразилась истерикой из-за заявлений Волкера об "Л/ДНР"

Сегодня, 13:42

В России считают, что американский дипломат "подливает масла в огонь", поддерживая передачу оружия Украине

Курт Волкер на Донбассе. Фото: twitter.com/specrepukraine
Курт Волкер на Донбассе. Фото: twitter.com/specrepukraine

Визит спецпредставителя США по Украине Курта Волкер на Донбасс взволновал спикера МИД РФ Марию Захарову, и она возмутилась его высказываниям относительно т. н. "ДНР" и "ЛНР". Об этом она сказала на брифинге.

Она считает, что американский дипломат должен был повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений, вероятно, забыв о нарушениях российской стороной и боевиками перемирия на Донбассе.

"Г-н Волкер традиционно озвучил на наш взгляд одиозные тезисы, среди них отказ американского посланника от самого факта существования "республик" Донбасса", – сказала Захарова.

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В России продолжают настаивать на диалоге Киева с представителями непризнанных "республик". Но стоит напомнить, что ранее уже президент Украины заявлял, что не намерен вести переговоры с боевиками. Захарова уверена, чтоб якобы без этого компонента невозможно будет продвинуться в урегулировании украинского вопроса.

Также спикер МИД РФ объяснила, что предоставление Украине летального оружия не будет способствовать урегулированию конфликта.

"Открыто лоббируя идею поставок туда летальных вооружений, что, безусловно, не принесет мира в разрешение этой ситуации, господин Волкер не только подливает масло в огонь, но и ассоциирует себя с одной из сторон конфликта, это очевидно", – подчеркнула Захарова и добавила, что роль Волкера в качестве посредника в переговорах по Донбассу ставится под сомнение.

Во время визита на Донбассе Волкер заявлял, что хочет приехать в Донецк и Луганск, однако при условии, что эта территория будет подконтрольна украинским властям. Он отметил, что непризнанные "республики" не должны существовать.

Как сообщалось, во время встречи с депутатами Волкер пообещал Украине еще больше Javelin, но с одним условием. Американец сказал украинским политикам, что они должны принять закон об Антикоррупционном суде и усилить борьбу с коррупцией.
Россия, Донбасс, захарова, мид рф, Волкер, ЛДНР

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Источник:

УНИАН

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