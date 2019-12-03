Захарова разразилась истерикой в ответ на слова Зеленского о "русских" на Донбассе

По мнению дипломата, нет ничего страшного в том, чтобы жить на Донбассе с паспортом России

Мария Захарова. Фото: facebook.com/MIDRussia

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что некоторые жители Донбасса не определились.

Он также призвал фанатов "русского мира" уехать в РФ. Захарова разместила пост в ответ на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 2 декабря.

"Это не люди потерялись, а государство потерялось, а потом и людей потеряло! И отправленные из Киева на "поиск" людей танки их не найдут. Гарантируйте жителям их права, и они найдутся сами", – высказалась она.

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"Кстати, жители Донбасса президента Украины в 2019 году не выбирали и не по своей воле, чтобы слушать его, куда им ехать. Ведь киевские власти выборы там сознательно не проводили ни президентские, ни парламентские. Хотя могли бы", – съязвила.

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По мнению дипломата, нет ничего страшного в том, чтобы жить на Донбассе с паспортом России. "А как же, по этой логике, существует Европа? Люди имеют по несколько паспортов различных стран, живут, где хотят, и даже не отвечают на вопрос "чьи Фолкленды", – добавила Захарова.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский называл три важных этапа по возвращению Донбасса. Глава государства привел в пример международный опыт урегулирования конфликтов и войн.

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