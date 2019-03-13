Захваченные РФ украинские моряки могут считаться военнопленными – ООН

Все 24 захваченные Россией моряки заявили, что считают себя военнопленными

Фото: Pixabay

Захваченные РФ украинские моряки могут считаться военнопленными – ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/431/5ba/5c54315ba0acb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/431/5ba/5c54315ba0acb.jpg 2019-03-13T03:05:00+02:00 Политика Все 24 захваченные Россией моряки заявили, что считают себя военнопленными

24 украинских моряка, которых российские силовики захватили в ноябре 2018 года возле Керченского пролива, могут считаться военнопленными. Об этом сказано в опубликованном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) докладе о ситуации в Украине за 16 ноября 2018 года – 15 февраля 2019 года.

"Члены экипажей украинских судов, задержанные 25 ноября 2018 года властями Российской Федерации в Керченском проливе, могут считаться военнопленными и находящимися под защитой в соответствии с Третьей Женевской конвенцией", – сказано в докладе.

В управлении также подчеркнули, что оккупировавшая Крым Россия до сих пор не предоставила УВКПЧ доступ на полуостров в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе о территориальной целостности Украины.

"УВКПЧ продолжает осуществлять наблюдение за ситуацией с правами человека на полуострове с материковой части Украины. Российская Федерация, вопреки международному гуманитарному праву, применимому к оккупирующей державе, продолжает применять свои законы, результатом чего являются тяжкие нарушения прав человека, которые непропорционально сильно влияют на крымских татар", - отметили представители ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что психолого-психиатрическую экспертизу назначили для 11 украинских военных моряков.

Кроме того, ранее Николай Полозов рассказал, что к некоторым военнопленным морякам подселили "специальных" сокамерников для проработки – чтобы они дали показания на себя или своих сослуживцев.

Также сообщалось, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

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