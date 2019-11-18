Захват кораблей: в Гааге рассмотрят нарушение Россией морского права

Елена Зеркаль / Фото: AFP

Пока Россия возвращает захваченные украинские корабли, Украина готовится к первым слушаниям арбитражного трибунала по делу об украинских кораблях, захваченных Россией в Керченском проливе, которые состоятся 21 ноября. Об этом написала в Facebook заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль.

"Пока (суда – ред.) "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" направляются домой в Одессу, команда Министерства иностранных дел направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей (Украина против Российской Федерации) Конвенции ООН по морскому праву", – написала она.

Зеркаль отметила, что 1 апреля 2018 года в соответствии с требованиями международной Конвенции ООН по морскому праву Киев сообщил России о споре по данной конвенции в связи с захватом моряков и кораблей, чем россияне нарушили иммунитет военных кораблей, гарантированных нормами международного обычного и морского права. Также она напомнила, что 25 мая текущего года Морской трибунал потребовал от России освободить украинцев и корабли.

Реклама

"Однако приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель – установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации. Именно это и заложено в иске МИД от 1 апреля 2019 года", – подчеркнула замминистра.

В тренде Трамп заявил, что Зеленский даже не знал о задержке военной помощи Украине

Как сообщали новости "Сегодня", в июне уже проходили в Гааге слушания по нарушению Россией морского права. Стоит отметить, что нарушение Конвенции ООН касается не только нарушения иммунитета кораблей, но и ряда других нарушений, например, кражи наших полезных ископаемых.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама