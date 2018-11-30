Захват Россией украинских моряков: военный эксперт озвучил несколько сценариев

Отправка украинских моряков в московские СИЗО на порядок снижает шансы оперативно вернуть их в Украину, поэтому следует ожидать затяжного псевдосудебного процесса с осуждением захваченных в Черном море граждан Украины к реальным тюремным срокам. В то же время Запад ждет юридическо-правовых оснований для предъявления РФ претензий по возвращению моряков в Украину и дальнейшему давлению на Кремль.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Если наши моряки в течение трех дней не были освобождены, то дальше картина будет печальной. В России они получат незаконный срок и будут направлены куда-то далеко в Сибирь по принципу "с глаз долой". Согласно нормам международного морского права, идущее под флагом судно является территорией государства. У судна такой же иммунитет, как имеют посольства, консульства и другие дипломатические представительства. Военный корабль под флагом страны является частью ее территории. Нападение на такие суда в нейтральных водах – акт пиратства. Были захвачены украинские боевые катера и экипажи. Это все равно, что произошел захват на территории страны", – объяснил он.

Как уточнил Жирохов, в связи с захватом Россией украинских моряков и судов, для принятия каких-то дальнейших антироссийских мер необходимо решение международного суда.

"Так, в Международный суд в Гааге Украина уже подала все необходимые документы. Ранее звучало заявление президента США Дональда Трампа, что надо выяснить, подавала ли украинская сторона заявку (на проход катеров по Керченскому проливу в Азовское море. – Авт.), какие были обстоятельства и т.д. То есть, на Западе не руководствуются эмоциями и записями в Facebook, Twitter и проч., а только правовыми оценками. Если будет дана правовая оценка суда в Гааге, что это был акт пиратства со стороны РФ, тогда западные страны будут вынуждены реагировать и оказывать давление на Россию. Как минимум, речь может идти о возвращении кораблей и моряков, а как максимум – полная перезагрузка отношений в Азовско-Черноморском регионе, исходя из того, что Россия это – страна-агрессор. Тогда нужно будет перестраивать всю систему безопасности с ней", – пояснил военный эксперт.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно напала на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор открыл огонь, ранив шестерых украинских моряков.

Позже "суд" оккупированного Симферополя избрал им меру пресечения в виде двух месяце ареста.

Как мы уже писали, из Крыма из доставили в Москву, где сейчас 21 украинский моряк находится в СИЗО "Лефортово", еще трое – в больнице СИЗО "Матросская тишина".