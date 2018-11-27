Захват украинских кораблей в Азовском море: раненого военного прооперировали

Сегодня, 10:05

На данный момент украинец находится в больнице

Фото: navy.mil.gov.ua
Фото: navy.mil.gov.ua

Украинского военного Андрея Эйдера, раненного во время захвата россиянами украинских кораблей в Азовском море, прооперировали. Об этом сообщила мать украинца Евгения Эйдер на своей странице в Facebook.

"По состоянию на сейчас (08:35) информация, которой владею я, – Андрей позвонил вчера вечером своей девушке. Сказал немного – что прооперировали, лежит в больнице, все в порядке", – говорится в сообщении.

__283

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Позже появилось видео "допроса" украинских моряков – опрошены были старший лейтенант Андрей Драч, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов и капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн"
азовское море, корабли, Азов, операция, захват, раненый

Вы сейчас просматриваете новость "Захват украинских кораблей в Азовском море: раненого военного прооперировали". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Инцидент в Азове. Скриншот

В Крыму "суд" взялся за украинских моряков, захваченных на Азове

Сегодня, 09:45

Украинцев захватили во время прохода через Керченский пролив, а теперь на них заведены "уголовные производства"

Экономика

Фото: AFP

Обострение на Азове может ускорить обвал цен на нефть - эксперт

Сегодня, 09:21

Это повлечет за собой снижение цен на металлы, химическую продукцию, зерно и подсолнечник, считает специалист
Загрузка...

Россия

Украинские корабли. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

В СБУ подтвердили пребывание сотрудников спецслужбы на борту захваченных украинских кораблей

Сегодня, 08:35

Один из офицеров СБУ во время захвата россиянами кораблей получил тяжелое ранение

Политика

Валерий Чалый. Фото: ru.krymr.com

Киев ожидает помощи Вашингтона в укреплении ВМС - посол Украины в США

Сегодня, 05:52

Чалый отметил, что Украина планирует расширять потенциал наших ВМС и мы сейчас обсуждаем это с США и другими государствами
Загрузка...