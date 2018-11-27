Захват украинских кораблей в Азовском море: раненого военного прооперировали

Украинского военного Андрея Эйдера, раненного во время захвата россиянами украинских кораблей в Азовском море, прооперировали. Об этом сообщила мать украинца Евгения Эйдер на своей странице в Facebook.

"По состоянию на сейчас (08:35) информация, которой владею я, – Андрей позвонил вчера вечером своей девушке. Сказал немного – что прооперировали, лежит в больнице, все в порядке", – говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" на Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – 23 моряка оказались в заложниках. Их отправили в Керчь вместе с кораблями.

Позже появилось видео "допроса" украинских моряков – опрошены были старший лейтенант Андрей Драч, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов и капитан 3-го ранга Владимир Лесовой.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".