Захват украинских кораблей в Азовском море: Трамп сделал заявление

Вчера, 22:52

Президент США заявил, что предпринимает усилия по решению этой проблемы

Президент США Дональд Трамп. Фото AFP
Президент США Дональд Трамп. Фото AFP

Америка и Европа выразили серьезное беспокойство в связи с обострением отношений между Россией и Украиной и предпринимают усилия по решению проблемы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Си-Эн-Эн.

"Нам не нравится то, что там происходит", — заявил Трамп.

По словам американского президента, Европе это тоже не нравится, и они работают над этим.

"Мы все вместе работаем над этим. Надеюсь, проблема будет улажена", — добавил он.

Как сообщалось, сегодня состоялось внеочередное заседание Совета безопасности ООН в связи с российской агрессией в Азовском море. Большинством голосов Совет Безопасности ООН отклонил предложенную Россией повестку экстренного заседания. Семью голосами "против" при четырех "за" и таком же количестве воздержавшихся членов Совбеза российское предложение не было принято.

Напомним, что 25 ноября российские военные захватили украинские катера на Азове,  которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

Как сообщалось, на этом фоне в ночь на 26 ноября СНБО принял решение о введении военного положения в Украине. Военное положение предлагается ввести на 60 дней. Позже президент Петр Порошенко ввел это решение в действие.

Кроме того, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны  рекомендовал парламенту утвердить указ президента.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня""Атака России на украинские корабли в Азовском море: хроника событий онлайн".

Также читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".
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