Захват украинских моряков Россией: Украина готовит обращение в ЕСПЧ

Вчера, 11:50

Минюст намерен подать жалобу на Россию из-за ее дерзких действий в Азовском море


Украина готовит заявление в Европейский суд по правам человека относительно задержания Россией украинских моряков во время вооруженного нападения в Азовском море. Об этом заявил в Facebook замминистра юстиции Украины – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Секретариат Уполномоченного по вопросам Европейского суда по правам человека Минюста готовит заявление в ЕСПЧ в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда по защите прав украинских военных моряков, захваченных вчера Российской Федерацией", – написал Лищина.

Он отметил, что подробности по данному вопросу будут позже.

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Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В России заявляют, мол, это украинские корабли нарушили морскую границу и зашли на российскую территорию Азовского моря.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

Читайте подробней хронику событий: Атака России на украинские корабли в Азовском море.
Россия, азовское море, минюст, еспч, лищина

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"Сегодня"

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