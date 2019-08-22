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Заигрывание Макрона с Путиным: политолог рассказал, что делать Украине

22 августа, 10:59

Сближению Парижа и Москвы нужно противопоставить усиление контактов Киева с Берлином, говорит Фесенко

Эммануэль Макрон и Владимир Путин

Эммануэль Макрон и Владимир Путин / Фото: AFP

Даже несмотря на внешне теплую встречу президента Франции Эммануэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным, на которой обсуждался вопрос Украины, Киеву есть что противопоставить сближению позиций Парижа и Москвы.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Эксперт отметил, что французский лидер преследует ряд целей, в частности, пытается купировать движение "желтых жилетов", влияние на которое оказывает Россия, а также, возможно, застолбить за собой место европейского лидера умеренно пророссийских сил.

"Заигрывание Макрона с Путиным делает ситуацию несколько более сложной. Это вызов для нашей дипломатии: нужно быть более гибкими, не бросаться в крайности, однако четко вычертить красные линии, за которые мы не намерены отступать. Но понятно, что в нормандском формате первую скрипку будет играть не Макрон, а все-таки Меркель. Противовесом игре Макрона с Путиным должно быть наше сближение с Германией", – сказал эксперт.

Напомним, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса в комментарии сайту "Сегодня" сравнилвстречу Путина с Макроном с позицией невесты на выданье.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня": "Встреча Макрон-Путин: неужели Запад капитулирует".

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Германия Путин встреча Украина фесенко Макрон

Источник: Сегодня

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