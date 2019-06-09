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Заигрывание на темах Донбасса и Крыма: почему эти темы опасно использовать на выборах

9 июня, 13:55

Эксперт считает, что политсилы осознанно или неосознанно могут сыграть на руку Кремлю

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko.

Общество стремится к миру и стабильности в стране, поэтому различные политические силы будут использовать темы стабилизации ситуации на Донбассе и возвращения Крыма в предвыборной гонке.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

"У общества есть запрос по нормализации обстановки на Донбассе и возвращения Крыма. И есть политсилы, которые будут использовать это в своих целях, работать на этот запрос и использовать людей, военных, их посттравматический стрессовый синдром, тех, кто столкнулся с трагедией или потерял близких . Но эти технологии не сработают. С ними они не наберут и 5 % голосов", – говорит Стариков.

Помимо того, что такие технологии будут неэффективными, они также будут способствовать раскачиванию ситуации внутри страны.

"В этом главная опасность. Политические силы, используя эту тему, осознанно или неосознанно будут раскачивать ситуацию внутри страны. Они будут действовать по принципу "чем хуже, тем лучше". Они будут накалять обстановку. К примеру, уже стали раскручивать ситуацию по гибели личного состава. И якобы была дана задача не обстреливать. А реально такой команды не было. А они стали это раскручивать вплоть до неповиновения воинской части. А это лишь способствует дестабилизации ситуации внутри армии. А это нехорошо для страны. Таким образом они будут, опять-таки, осознанно или неосознанно подыгрывать Кремлю, так как он, в первую очередь, заинтересован в дестабилизации ситуации в Украине", – продолжает эксперт.

Используя эти темы для реализации своих политических амбиций, партии должны помнить об этой опасности, считает Стариков. А военные, подыгрывая им, должны осознавать, что армия, ВСУ и военные формирования – вне политики, добавляет военный эксперт.

"Армия, ВСУ и военные формирования, вне политики. И в таких условиях контролирующие органы и командиры будут тратить больше времени на профилактическую работу, а не заниматься боевой подготовкой", – объясняет Стариков.

Суммируя, эксперт объясняет, что в таких условиях соответствующие службы должны реагировать на любые неоднозначные лозунги политических сил и их неоднозначные заигрывания с темами Донбасса и Крыма.

"Сейчас начальник Генштаба должен начать быстро реагировать в информационной сфере и опровергать фейки. А СБУ должна реагировать на призывы людей, на недостоверную информацию, чтобы они не призывали людей к различным действиям", – подводит итог эксперт.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о парламентской избирательной гонке.

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Тег технологии, выборы, война, Рада, Крым, Донбасс, противостояние, парламент, кремль, эксперт, ВСУ, дестабилизация, лозунги, Стариков

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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