Заказчика убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова объявили в розыск

Национальной полицией Украины объявлен в розыск криминальный авторитет Владимир Тюрин, которого обвиняют в заказе убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Соответствующая информация обнародована на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, лицо скрывается от органов прокуратуры и датой исчезновения является 10 октября 2017 года.

Тюрин обвиняется по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины (ч.2 п.6, п.11, п.12).

В пресс-службе прокуратуры Киева впоследствии сообщили, что на сегодняшний день органами прокуратуры Украины не получен ответ на поручение, которое было отправлено в рамках международного сотрудничества в Российскую Федерацию, поэтому Тюрин, которому инкриминируют организацию умышленного убийства из корыстных побуждений, совершенного по заказу по предварительному сговору группой лиц, постановлением от 2 марта 2018 года объявлен в розыск.

"12 марта на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева столичные правоохранительные органы получили разрешение на доставку указанного гражданина РФ в суд с целью избрания ему меры пресечения", – говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, бывшего депутата Госдумы Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева.

В результате перестрелки были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Следствие установило, что преступление совершил гражданин Украины Павел Паршов по предварительному сговору с гражданами Украины Василенко, Лосем, Левенцом и Тарасенко. Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец находятся в розыске.

По данным следствия, заказчиком убийства был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, который имел личный мотив, – ранее он был гражданским мужем Марии Максаковой, которая во время совершения преступления была женой Вороненкова.

По версии следствия, Тюрин согласился на финансирование и организацию преступления в обмен на преференции со стороны российских спецслужб по контролю криминальных группировок на территории России и некоторых стран СНГ, убийство готовилось совместно с руководством ФСБ России.