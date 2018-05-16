Закон, который спасет тысячи жизней: Рада намерена усовершенствовать трансплантацию органов

Депутаты взялись за законопроект, который может спасти тысячи жизней. Он совершенствует систему трансплантации в Украине, и готовили его до финального рассмотрения два года.

Основной вопрос парламентарии согласовали: взять органы после смерти человека можно будет только с его письменного согласия при жизни. Кроме того, должен появиться единый реестр доноров и реципиентов.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отмечает, что доступность лечения – это один главных вопросов и решать проблему надо комплексно, в частности – регулируя цены на лекарства.

"Первое и ключевое – восстановление государственного регулирования цен. Не может быть рентабельность по 200-300%. На наркоте столько не зарабатывают, как на здоровье украинцев, когда фактически лишают их возможности купить лекарства. Второе – предлагаем отменить НДС на лекарства, и это даст возможность снизить их стоимость. Третье расширить перечень по программе бесплатных лекарств, чтобы давали бесплатные лекарства от онкологии", – заявил политик.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в Украине трансплантации органов стоит в 20 раз дешевле, чем за границей. Если, например, трансплантация печени в Белоруссии обходится в 130 000 долл., в России – 150 000 долл., в Европе это уже 150–180 000 евро, а в США – 300–350 000 долл., то в Украине это порядка 150–200 000 грн.

Также мы разбирались, что мешает законно проводить трансплантацию и почему сложно стать донором в Украине. Годичная необходимость по трансплантациям в Украине составляет почти 2000 пересадок почек, 1000 – сердца, 1500 – печени, 600 – костного мозга. По уровню развитости сферы трансплантологии Украина занимает последнее место в Европе.