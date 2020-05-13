Закон о банках и выход Рады из карантина: онлайн-трансляция

У нардепов сегодня ожидается насыщенный день – и принятие законов, и вопросы к министрам

Верховная Рада собирается, возможно, на свое последнее "карантинное" заседание – сегодня депутаты рассмотрят вопрос о возвращении к работе в обычном режиме. Кроме того, на повестке дня – важный закон о банках, ряд других законопроектов, Час вопросов к правительству и отчет главы Нацбанка.

У нардепов сегодня ожидается насыщенный день. К ним в Раду придут члены правительства, выступит глава Национального банка, а потом парламент возьмется за принятие законов.

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Так, например, планируется выход Рады из карантина, чтобы депутаты работали в привычном пленарном режиме. Если будет принято решение относительно организации работы Рады, то следующая неделя станет уже полностью рабочей у депутатов.

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Также Рада рассмотрит законопроект о назначении и увольнении членов правительства, внесет новые изменения в Регламент относительно особой процедуры рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок, важный банковский закон (который позволит получить деньги от МВФ) и еще ряд вопросов. Читайте подробней, что сегодня рассмотрят депутаты.

Напомним, 7 мая Рада застраховала медиков от коронавируса. Теперь, если работник медучреждения заразился коронавирусом и это привело к инвалидности, он получит внушительную сумму денег. Установлена и компенсация в случае смерти от COVID-19.

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