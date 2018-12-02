Закон о клевете угрожает свободе слова и украинским СМИ

Сегодня, 07:37

Эксперты медиарынка требуют от нардепов срочно отозвать документ о наказании за клевету

Свобода слова. Поданный законопроект ущемляет права СМИ
Свобода слова. Поданный законопроект ущемляет права СМИ. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Украине уже вторую неделю не утихают дискуссии об очередных намерениях некоторых нардепов ввести уголовную ответственность за критику в их адрес. Резонанс от поданного законопроекта был настолько мощным, что эхо докатилось даже до стран Евросоюза.

Напомним, на прошлой неделе трое нардепов зарегистрировали законопроект, с помощью которого предлагают ввести уголовную ответственность за клевету, а фактически хотят приобрести иммунитет от публичной критики, получить независимость от общественного обсуждения их деятельности. Такие нормы медиаэксперты считают аналогичными тем, которые были прописаны членами Партии Регионов в "диктаторских" законах 16 января 2014 года. Об этом в своем обращении заявили руководители сразу трех авторитетных организаций — глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко, руководитель Украинской ассоциации медиабизнеса Алексей Погорелов и глава ассоциации "Независимые региональные издатели Украины" Александр Човган.

"Попытка криминализировать клевету является девятой со времени вступления в силу Уголовного кодекса 2001 года, — заявили медиаэксперты в своем обращении. — Уголовная ответственность за клевету и оскорбление была отменена в Украине в 2001 году. Нет смысла повторять одни и те же ошибки — на них нужно учиться. Криминализация будет ограничивать свободу выражения взглядов, сделает невозможным освещение проблем коррупции, злоупотребления служебным положением. Подобные законопроекты являются исключительно средством давления на журналистов и медиа и могут создать серьезный "охлаждающий эффект" для освещения коррупции, властных злоупотреблений и других критикующих публикаций на общественно значимые темы".

Медиаэксперты обращают внимание на то, что генсекретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд уже призвал Верховную Раду отказаться от намерений криминализировать ответственность за клевету.

"Я призываю украинский парламент отбросить эту попытку придушения свободы СМИ, которая является основной предпосылкой для функционирования демократии. Без свободных СМИ нет лекарств против некомпетентности и злоупотребления властью", — заявил генсек Совета Европы.

Требуют отозвать

В свою очередь, авторы обращения выяснили, что скандальный законопроект  — не что иное, как собственная инициатива лишь троих парламентариев.

"Руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что эта законодательная инициатива нардепов является их собственной и не представляет позицию фракции", — говорится в обращении.

Медиаэксперты резюмируют:

"Мы обращаемся к народным депутатам не допустить внесения в национальное законодательство рудиментных и недемократичных норм и не поддерживать законопроект №9306, а его авторам — Николаю Паламарчуку, Артуру Палатному и Олегу Великину предлагаем отозвать этот документ".

Ранее председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что предложение некоторых народных депутатов об уголовной ответственности за клевету является их личной инициативой и не является позицией фракции. 
СМИ, Верховная Рада, законопроект, свобода слова, клевета, закон о клевете

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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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