Закон о переходе общин в ПЦУ хотят отменить: подано представление в Конституционный суд
В «Оппозиционном блоке» считают, что принятый парламентом «религиозный» закон нарушает Конституцию
Глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский обратился с представлением в Конституционный суд признать неконституционным закон "О подчиненность религиозных общин". Он регулирует юридические нормы, по которым религиозные общины могут переходить из одной православной церкви в другую.
Он считает, что новый закон нарушает Конституцию.
"Мы считаем, что принятый Верховной Радой закон противоречит Конституции Украины. И что получится: наши уставы будут поданы в Минюст и государство будет диктовать, как ей (религиозной организации) называться, как уставы утверждать, что должно быть в уставах. Это нарушение статьи Конституции, что церковь отделена от государства, и мы просим Конституционный суд признать этот закон неконституционным", – сказал Новинский.
Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.
Ранее президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.
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