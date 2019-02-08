Закон о переходе общин в ПЦУ хотят отменить: подано представление в Конституционный суд

В «Оппозиционном блоке» считают, что принятый парламентом «религиозный» закон нарушает Конституцию

Закон о переходе общин в ПЦУ хотят отменить: подано представление в Конституционный суд 2019-02-08T16:51:18+02:00 Политика В «Оппозиционном блоке» считают, что принятый парламентом «религиозный» закон нарушает Конституцию

Глава фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский обратился с представлением в Конституционный суд признать неконституционным закон "О подчиненность религиозных общин". Он регулирует юридические нормы, по которым религиозные общины могут переходить из одной православной церкви в другую.

Он считает, что новый закон нарушает Конституцию.

"Мы считаем, что принятый Верховной Радой закон противоречит Конституции Украины. И что получится: наши уставы будут поданы в Минюст и государство будет диктовать, как ей (религиозной организации) называться, как уставы утверждать, что должно быть в уставах. Это нарушение статьи Конституции, что церковь отделена от государства, и мы просим Конституционный суд признать этот закон неконституционным", – сказал Новинский.

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

Ранее президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.

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