Закон о правовом режиме военного положения очень гибкий, он не обязывает вводить все пункты – Тымчук

Фракция "Народный фронт" примет решение по голосованию за введение военного положения на своем заседании, которое состоится сразу после заседания Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Об этом "Сегодня" сообщил народный депутат (фракция "Народный фронт"), член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Дмитрий Тымчук.

"В 14:30 состоится заседание Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, на котором комитет рассмотрит Указ президента и предоставит соответствующие рекомендации Верховной Раде – поддерживать или не поддерживать решение. В 15:00 состоится заседание фракции по этому вопросу, – сказал он.

Народный депутат высказал уверенность, что фракция поддержит введение военного положения.

"Уверен, что поддержим. Вопрос – на каких условиях, ведь мы не знаем, о чем именно идет речь в Указе президента. Дело в том, что Закон о правовом режиме военного положения очень гибкий. Он не обязывает вводить все пункты, принимать все меры, которые может предусматривать военное положение – вводить контроль СМИ, трудовую повинность, конфискацию и т.д. Поэтому первый вопрос – какие именно пункты мы введем. Второй вопрос – предлагается ввести военное положение на всей территории Украины, или на отдельных территориях, что также предусмотрено законом", – отметил Тымчук.

Он добавил, что считает необходимым вводить в действие те пункты, которые обеспечат обороноспособность страны.

"Военную составляющую, охрану военных и стратегических объектов и инфраструктуры. И, конечно, контроль политических партий и общественных движений, которые уже давно засветились, как работающие в интересах Кремля", – считает парламентарий.

При этом нардеп подчеркнул, что вопрос о мобилизации подниматься не будет.

"Мы знаем, как непросто проходила мобилизация в 2014-2015 годах, насколько это вызывало у определенных категорий населения негативную реакцию. Вчера президент заявил, что вопрос о мобилизации пока не стоит. Я думаю, "пока" – это пока Россия не пошла на какие-то другие действия. Потому что события в Азовском море могут быть прелюдией к открытой широкомасштабной агрессии России против Украины. В таком случае мобилизацию, понятно, необходимо будет проводить", – подытожил Дмитрий Тымчук.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 15:00, 19:00 и 23:00".

Напомним, 25 ноября Россия неожиданно перешла в "наступление" в Азове, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", РБК "Яны Капу" и МБАК "Никополь". Мы показывали видео, как корабль ФСБ РФ таранил украинский буксир. После этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. Также был и захват судна – более 20 моряков в заложниках.

В России заявляют, мол, это украинские корабли нарушили морскую границу и зашли на российскую территорию Азовского моря. Москва традиционно обвинила во всем Киев и переложила свою вину за эскалацию ситуации на Украину.

В то же время Украина взялась за ответные меры на агрессию России в Азовском море. Так, были приведены в боевую готовность войска, силовые структуры, сегодня будет рассмотрен вопрос о введении военного положения, а украинские дипломаты работают по международной линии – созывают СБ ООН, ОБСЕ и информируют международных партнеров.

В свою очередь ряд стран выступил в поддержку Украины. Иностранные государства призывают России уважать международное право и немедленно освободить украинские корабли. Так, например, в ЕС и НАТО призывают Россию не накалять ситуацию в Керченском проливе. В Альянсе отметили, что внимательно следят за ситуацией.

Читайте подробней хронику событий: Атака России на украинские корабли в Азовском море.