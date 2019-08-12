Закон о работе СМИ во время войны: в "Слуге народа" объяснили, зачем он нужен

Александр Корниенко и Дмитрий Разумков / Фото: AFP

После принятия в Украине Закона о правилах работы СМИ в военное время в стране можно будет установить определенные рамки для журналистов.

Так "РБК-Украине" глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко аргументировал необходимость инициативы, предложенной будущим нардепом от этой политсилы Сергеем Швецом.

"Речь идет больше о выдерживании определенных рамок для журналистов, чтобы не называли белое зеленым, а коричневое квадратным. Если есть представители оккупационных войск, то это представители российских оккупационных войск, а не какие-то "ополченцы", – объяснил Корниенко.

Реклама

Он подчеркнул, что Украина проигрывает информационную войну, которая является значительной частью гибридной войны с Россией.

"Мы фактически во многом ее "слили" из-за позиции Министерства информационной политики и вообще из-за его несовершенного функционала", – добавил Корниенко.

На этом фоне в Украине может появиться единый орган исполнительной власти, который будет заниматься всей гуманитарной политикой.

Напомним, несколько лет назад депутаты уже хотели вернуть уголовную ответственность за распространение неправдивой информации в Украине. Тогда эту идею аргументировали тем, что у нас в стране "нет свободы слова, у нас есть свобода лжи".

Помимо того, в 2018 году в Раде зарегистрировали законопроект о введении уголовной ответственности за клевету в СМИ. Они предлагают штрафовать на десятки тысяч гривен. Также за клевету в интернете депутаты хотят карать тюрьмой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама