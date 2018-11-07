Закон о разминировании Донбасса: в США намекнули на новую помощь Украине

Американские дипломаты приветствовали первый шаг парламента по противоминной деятельности на востоке Украины

Принятие за основу Верховной Радой закона о противоминной деятельности откроет для Украины дополнительную международную поддержку. Об этом написал в Twitter спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Этот важный закон может открыть дополнительную международную поддержку для удовлетворения насущных потребностей", – написал он.

В свою очередь посольство США в Украине приветствовало принятие законопроекта по противоминной деятельности Радой в первом чтении.

"Мы приветствуем с продвижением законодательства о противоминной деятельности. Украина на шаг приблизилась к установлению контроля над решением этого гуманитарного приоритета. Мы призываем Раду обеспечить соответствие закона международным стандартам", – говорится в сообщении американцев в Twitter.

Как известно, 6 ноября Верховная Рада приняла за основу проект закона "О противоминной деятельности в Украине". Документом предлагается определить правовую основу, цель и принципы, основные составляющие видов противоминной деятельности в Украине.

Определяется перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности;

требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирования и их обязанности;

источники финансирования противоминной деятельности;

порядок учета операторов противоминной деятельности, оказание помощи пострадавшим лицам (жертвам) от взрывоопасных предметов, определение статуса территорий для нужд противоминной деятельности;

полномочия инспекции по контролю качества противоминной деятельности и секретариата центра противоминных операций;

предлагается установить ответственность за нарушение законодательства в как субъектов противоминной деятельности, так и специалистов по разминированию.

Напомним, в апреле, когда на Донбассе была еще АТО, руководитель Антитеррористической операции Михаил Забродский рассказывал, что разминирование Донбасса будет длиться от 10 до 20 лет. Он отметил, что начать его будет возможно только после полного прекращения боевых действий.

В свою очередь Женевский центр гуманитарного разминирования (GICHD) и Стокгольмский институт мира (SIPRI) опубликовали отчет, который говорит о том, что Украина в лидерах по количеству людей, погибших от мин. Эксперты подтверждают прогнозы, что разминирование может затянуться на 20 лет, а его стоимость обойдется в миллионы долларов.