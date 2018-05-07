Закон о референдуме отменен: чего ждать

Конституционный суд Украины (КСУ) отменил закон о всеукраинском референдуме. "Сегодня" разобралась, что приняли судьи и чем нардепы планируют заполнить возникший правовой вакуум.

Против 91-го

Документ, который Конституционный суд признал неконституционным, Верховная Рада приняла в ноябре 2012-го. Он пришел на замену закону 1991 года, по которому проводился последний всеукраинский референдум 2000-го (тогда на плебисцит о госустройстве Украины пришло больше 36,6 млн украинцев). Отмененный закон упразднял понятие "местного референдума".

До 2012-го органы местного самоуправления могли выносить на локальные голосования вопросы изменения границ и названий районов, сел и городов, а также досрочно прекращать полномочия "местных" депутатов. Вводились также новые направления, по которым можно было организовывать голосование всей страны.

В отмененном законе была статья и о референдуме по изменению территории Украины, а также возможность принять на референдуме новый вариант Конституции (до этого во время плебисцита только утверждались те или иные изменения, инициированные президентом или ВР). Закон 2012 года также заметно сужал перечень вопросов, по которым нельзя было проводить референдумы. Предыдущая редакция, например, запрещала выносить на референдум вопрос назначения или увольнения чиновников, а также вопросы, связанные с применением властями неотложных мер по охране общественного порядка, защиты здоровья и безопасности украинцев. В новой редакции было всего три ограничения: под запретом были референдумы о налогах, бюджетах и амнистии.

Причины отмены

С инициативой признать документ неконституционным выступили 57 народных депутатов нынешнего созыва еще 1 декабря 2014 года. В КСУ отметили о грубых нарушениях во время голосования в 2012-м. Во-первых, закон так и не рассмотрел профильный комитет, во-вторых — во время голосования был зафиксирован факт "кнопкодавства". Судьи также обращают внимание, что документ несет угрозу Конституции.

"По закону комиссии для референдума формировались исключительно через органы госвласти, на которые имел влияние президент. Во-вторых, он устанавливал возможность изменения Конституции или даже ее отмену, — объясняет эксперт конституционного права Юлия Кириченко. — При этом он не устанавливал, сколько человек должны принять участие в голосовании. И простым большинством от тех, кто все же участвовал в голосовании, мы получили бы новую Конституцию".

"Проект есть, но его нужно доработать"

Несмотря на заявления некоторых экспертов, что после отмены закона 2012 года опять начнет действовать редакция 1991-го, Кириченко подчеркивает: такого не случится, и сейчас в правовом поле Украины в этом вопросе возник вакуум. Один из инициаторов апрельского решения КСУ, нардеп от "Народного фронта" Леонид Емец, также отмечает: необходимо принимать новый закон, без которого проведение любых референдумов невозможно.