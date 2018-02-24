Закон о реинтеграции Донбасса: в МИД России признали крушение надежд

Сегодня, 10:37

Российский МИД выдал реакцию на вступление в силу украинского закона

Фото: presalibera.net
Фото: presalibera.net

Вступление в силу украинского закона о реинтеграции Донбасса в российском МИДе назвали "окончательным подтверждением" якобы нацеленности Киева на силовое решение конфликта.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД России, опубликованном на его официальном сайте.

"24 февраля 2018 года вступил в силу скандальный закон о так называемой "реинтеграции Донбасса". Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта", – рассказали российские дипломаты.

Кроме того, в Кремле посетовали, что в документе не идет речи "ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик".

По словам россиян, закон якобы создает "условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей".

Также в МИД РФ заявили о крушении своих надежд на то, что Порошенко откажется подписать закон. Россияне считают, что таким образом глава украинского государства "по сути, подписал приговор минскому "Комплексу мер".

В завершение российский МИД заявил о рисках "серьезной эскалации обстановки". 

Больше о том, что принесет украинцам вступивший в силу закон, смотрите в статье на сайте "Сегодня".

Напомним также о "негодовании" Госдумы РФ в ответ на украинский закон.
Россия, Донбасс, мид рф, реинтеграция донбасса
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Закон о реинтеграции Донбасса: в МИД России признали крушение надежд". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: Госпогранслужба Украины

На Донбассе в пунктах пропуска собрались немалые очереди

Сегодня, 09:43

По данным пограничников, въезда и выезда ожидают более 650 авто

Донбасс

Фото: пресс-центр штаба АТО

Сутки в зоне АТО: боевики стреляли из крупных калибров

Сегодня, 08:21

В результате вражеских обстрелов украиские воины потерь не понесли
Загрузка...
Загрузка...