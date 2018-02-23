Закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу: появилась реакция Кучмы

По его словам, в документе четко выписана формулировка российской агрессии против Украины, что является позитивным моментом

Второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма сожалеет, что в законе об обеспечении государственного суверенитета на временно оккупированной территории Донбасса нет ссылки на Минские соглашения.

"Жаль, что в этом документе нет ссылки на Минские договоренности. Весь мир сегодня говорит о том, что это единственный документ, по которому ведутся переговоры, а Украина – нет", – сказал он, выступая на IV Балтийско-Черноморском форуме "Солидарная безопасность стран Балтийско-Черноморского региона как консенсусная стратегия для большой Европы" в пятницу в Киеве, комментируя подписание закона президентом.

Вместе с тем, по его словам, в документе четко выписана формулировка российской агрессии против Украины, что является позитивным моментом.

Как сообщалось, 23 февраля в парламентском издании "Голос Украины" опубликован закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Верховная Рада приняла документ 18 января 2018 года. 20 февраля президент Петр Порошенко подписал закон.

Более детально о вступившем в силу законе читайте в материале "Сегодня" "Что изменит закон о реинтеграции Донбасса".