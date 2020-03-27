Закон о рынке земли: о чем Зеленский договорился со "слугами народа"

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с депутатской фракцией "Слуги народа" согласовал поддержку законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения при условии отказа от продажи земли, находящейся в государственной собственности, и уменьшение концентрации для одного человека.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Как рассказал Глава государства во время общения с журналистами после заседания фракции, на первом этапе открытия рынка земли законодательство будет предусматривать возможность для физических лиц сосредотачивать в одних руках не более 100 га.

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"Мы уменьшили концентрацию для физических лиц до 100 гектаров. Для юридических лиц – это второй этап, который будет введен с 2024, – будет в 10 тысяч (гектаров. – Ред.). То есть первый этап – для физических лиц, для украинцев – 100 гектаров на человека", – сказал Владимир Зеленский.

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Ранее сообщалось, что Зеленский заявил, что Украина договорилась с МВФ об увеличении размера помощи до 8 млрд долларов.

А если добавить помощь от Всемирного банка и ЕБРР, то Украина может получить минимум 10 миллиардов долларов.

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