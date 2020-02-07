Закон о рынке земли: в "Слуге народа" рассказали, сколько времени уходит на каждую правку

К земельному документу подано много правок, но процесс может ускорится – все зависит от депутатов

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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Рассмотрение земельной реформы затянется на долго, поскольку к законопроекту подано огромное количество поправок – четыре тысячи, каждая из которых занимает в районе трех минут. Об этом идет речь в материале, как Рада открывала рынок земли.

В комментарии сайту "Сегодня" народный депутат Александр Качура отметил, что рассматривать проект будут "от нескольких дней до нескольких недель". По его словам, все зависит от каждого субъекта законодательной инициативы (то есть депутата) – будет ли он настаивать на рассмотрении внесенных им правок.

"Если все будут настаивать, то, исходя из сугубо математического расчета, рассмотрение может занять несколько недель. Считайте примерно по три минуты на каждую правку", – сказал нардеп.

Ускорить как-то процесс нет никакой возможности – Регламент это не предусматривает. Монокоалиция намерена внести изменения, которые позволяли бы профильному комитету группировать схожие или идентичные поправки, но это в будущем. Пока же будут рассматриваться все правки, на которых будут настаивать их авторы.

Отметим, Александр Качура также рассказывал, когда проголосуют за рынок земли. Он говорил, что даже президент Украины не настаивал на спешке с принятием закона.

Напомним, 6 февраля депутаты, хоть и со скандалами, но взялись за законопроект №2178-10 о рынке земли во втором чтении. К документу подали четыре тысячи правок. За первый заход парламентариям удалось рассмотреть 180 поправок. Все подробности рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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