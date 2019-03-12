Закон о языках в Украине: в Совете Европы озвучили свое мнение

Комиссар Совета Европы считает предвыборный период неуместной порой для принятия подобного рода решений

Фото: Flickr

Закон о языках в Украине: в Совете Европы озвучили свое мнение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7e6/9de/5c87e69de0318.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7e6/9de/5c87e69de0318.jpg 2019-03-12T19:04:37+02:00 Политика Комиссар Совета Европы считает предвыборный период неуместной порой для принятия подобного рода решений

Украинскому парламенту следует отложить голосование по языковому закону после выборов, считает комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович.

"Обсуждая любой новый закон или реформирование политики по использованию языков, государства-члены Совета Европы должны тщательно сбалансировать легитимную цель поддержки государственного языка и обязанность защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранять культурное разнообразие", – цитирует ее пресс-служба Совета Европы.

Миятович призвала эффективно вовлечь различные языковые группы в процесс разработки данных законов и политики, а также учесть их взгляды, поскольку в контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и приводят к принятию несбалансированных решений.

"Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", – призвала Дуня Миятович.

Напомним, что языковой закон является одной из главных тем дня. С остальными темами вы можете ознакомиться на сайте "Сегодня":

Напомним, что глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли призывал отправить языковой закон на анализ в Венецианскую комиссию до его вступления в силу.

В свою очередь политологи Владимир Фесенко и Виталий Бала заявили сайту "Сегодня", что принятие "языкового" закона будет приоритетным на этой неделе для Верховной Рады Украины.

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