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Закон о языке отменен не будет: замглавы МИД прояснил ситуацию с Венгрией

15 ноября, 18:13

Зеленюк Кристина

Украина не намерена поступаться национальными интересами, говорит Василий Боднар

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

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Даже если Венгрия продолжит блокировать работу Комиссии Украина – НАТО, после того как Верховная Рада внедрит в жизнь последнюю "языковую" рекомендацию Венецианской комиссии, Киев не поддастся на политический шантаж Будапешта.

Об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Для нас отношения с НАТО являются стратегическими. Мы декларируем желание присоединиться к НАТО, стать членом Альянса. Поэтому любые предостережения и замечания мы стараемся учитывать, но только те, которые не политизированы. В данном случае, если это политическое давление или шантаж, для нас это неприемлемо. Мы это также декларируем и нашим партнерам по НАТО, что мы готовы в рамках существующих обязательств выполнять свою часть, но не поступаться национальными интересами", – объяснил дипломат.

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"Если риторика Будапешта возвращается к 2017 году, что мы должны что-то отменить, это не работает. Закон 2017 года об образовании отменен не будет. Закон о государственном языке отменен не будет. И мы также призываем наших партнеров смотреть реалистично на сегодняшнюю Украину, которая, несмотря на вооруженную агрессию России, становится еще сильнее. Давление и шантаж не пройдет. Мы готовы продолжать равноправные переговоры, готовы договариваться", – резюмировал замглавы МИДа.

Напомним, ранее в МИД рассказали о новых идеях по введению двойного гражданства в Украине.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "До конца года хотим разработать изменения в законы о двойном гражданстве": интервью с замглавы МИД".

Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине нового закона о языке. Единственным государственным языком в стране стал украинский. Он является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, но не распространяется на частное общение. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе.

Напомним, что Венгрия уже не впервые требует отменить языковую норму закона об образовании.

При этом Будапешт не скрывает свои амбиции в отношении Закарпатья – в мае ответственный за развитие сотрудничества с этим регионом Иштван Грежа объявил начало "венгерской культурной экспансии".

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Венгрия НАТО украинский язык шантаж венецианская комиссия Василий Боднар

Источник: Сегодня

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